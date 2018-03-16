Самолет НАТО провел разведку у границ РФ

Самолет был замечен над границами Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России

В четверг разведывательный полет совершил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку у границ России. Это происходило у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

По имеющейся информации, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе после 13:30 мск совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой.

После этого он несколько часов курсировал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, недавно два американских самолета-разведчика над побережьем оккупированного Россией Крыма осуществили комплексную разведку.

Ранее пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США сообщила, что в понедельник российский истребитель Су-27 пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего американский самолет, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

Ранее ВМС США опубликовали пять видеозаписей, на которых запечатлены опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет у берегов Крыма. Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США в непосредственной близости и с разных ракурсов.



