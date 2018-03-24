Секс-скандал в Госдуме: "всплыла" фамилия Говорухина

Обвинения прозвучали также в адрес председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий – не единственный российский депутат, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, подобные обвинения прозвучали также в адрес председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина и лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

"Если так будет продолжаться, дойдет до любого, в том числе до тех, кто сегодня инициирует эти процессы", – сказал Володин.

Напомним, думская комиссия по вопросам депутатской этики на заседании в среду, 21 марта, сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого.

"Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов", – отмечается в решении.

В знак протеста против такой позиции комиссии ряд СМИ отозвали своих журналистов из Госдумы РФ.