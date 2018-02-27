Сенцов "пропал" из колонии

Вчера, 18:53

Режиссер отбывал наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь"

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Украинский режиссер Олег Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), о чем свидетельствует ответ администрации исправительного учреждения, полученный правозащитницей Яной Гончаровой и обнародованный сестрой Сенцова Натальей Каплан.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ ФСИН-письмо Яна Гончарова (Yana Goncharova). В дежурной части мне отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает", – написала Каплан на странице в Facebook во вторник, 27 февраля.

Она указала, что письмо было отправлено в воскресенье, 25 февраля, через электронную систему ФСИН, ответ пришел во вторник, 27 февраля.

"Приступаем к поискам", – подчеркнула сестра Сенцова.

В письме от руководства колонии сказано: "Администрация ИК-8 Лабытнанги извещает вас, что письмо не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении. Попробуйте уточнить адресные данные".

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

14 февраля Каплан сообщила, что брат впервые позвонил за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги: "Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого".

Как известно, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных в Украине 13 и 14 лет тюрьмы.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление об обмене Романа Сущенко и Олега Сенцова на крымских дезертиров.
Россия, колония, сенцов
Источник:

Интерфакс-Украина

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