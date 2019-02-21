"Следующая станция — "Русский мир": в сети высмеяли фото Гиркина в метро
Российского террориста запечатлели приунывшим в метро, а затем он преобразился в ресторане
В сети высмеяли бывшего главаря боевиков на Донбассе Игоря Стрелкова (Гиркина), которого засекли в метров грустном виде, а затем воспрянувшего духом в ресторане.
Так, пользователь Facebook Никита Небылицкий на странице опубликовал снимок российского террориста в метро, подписав публикацию как: "Едет брать Киевскую".
В сети не выдержали и люди взорвались насмешками с приунывшего бывшего т.н. "министра обороны ДНР".
"Поехал Москву захватывать".
"Едет и едет себе, на первый взгляд, обычный человек в метро... По виду то и не скажешь, что людоед".
"Ценный свидетель по Малайзийскому боингу".
"Думаю, что если бы действительно что-то знал, уже не жил бы. Так, клоун медийный, типа "Моторолы" и "Гиви" (ликвидированные лидеры боевиков). Хотя... Даже в таком случае странно, что не грохнули…".
"Следующая станция — "Русский мир". Мужчина! Мужчина, проснитесь. Приехали, конечная".
Позже пользователь Twiiter Necro Mancer выложил фото уже нарядного и довольного Гиркина в ресторане, но и здесь его высмеяли.
"Жить ему, пожалуй, пока документы в Гаагу не подадут. Затем свои же (спецслужбы РФ – ред.) и "пришьют", как нежелательного свидетеля".
Некоторые пользователи сети считают, что его российские спецслужбы должны были бы отравить "Новичком", так как он уже считается для Кремля "списанным материалом".
Отметим, что после возвращения Стрелкова с востока Украины в Россию, он не раз жестко высказывался в отношении кремлевского режима и действий России на Донбассе. Так, например, экс-главарь боевиков "ДНР" открыто рассказал, что Россия сделала с Донбассом. По его словам, развязывая войну в Украине, Кремль никогда даже не собирался включать так называемые "Л/ДНР" в состав РФ.
Ранее российский оппозиционный политик, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова пролила свет на роль Гиркина в России.
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