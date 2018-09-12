Экс-главарь боевиков "ДНР" открыто рассказал, что Россия сделала с Донбассом

Сегодня, 17:25

Развязывая войну на Донбассе, Кремль никогда даже не собирался включать так называемые "Л/ДНР" в состав РФ

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Развязывая войну на Донбассе, Кремль никогда даже не собирался включать так называемые "Л/ДНР" в свой состав, и по этой причине после оккупации Донбасса его просто разграбили, заявил "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков.

В телеэфире российского канала "Рой ТВ" он открыто признал, что оккупанты получили от Донбасса "какую-то паразитическую пользу", "высосав" из него квалифицированные кадры – технический и рабочий персонал. По его словам, Россия испытывает острый дефицит таких работников на современных предприятиях и в оборонной сфере.

"И все. Вот весь эффект от того, что сделали московские кураторы", – заявил Гиркин.

Он добавил, что сценарии ни Приднестровья, ни Абхазии оккупированные территории Украины не ждали с самого начала – их изначально хотели вернуть в состав Украины, получив максимальную выгоду для российской экономики.

"Поэтому он (Донбасс. – Ред.) никому не был нужен и его тупо грабили под руководством… Суркова", – резюмировал бывший командир боевиков.

Ранее Игорь Гиркин назвал причиной убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко криминальные разборки между боевиками.

Напомним, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова озвучила, какую роль Гиркин сыграл на Донбассе.

Также мы писали, что генерал Николай Маломуж сомневается в том, что Россия решится вернуть Стрелкова на оккупированные территории.
Донбасс, Стрелков, гиркин

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Источник:

"Сегодня"

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