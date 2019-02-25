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Смертельная авария в Петербурге: внедорожник с пьяным иностранцем сбил пешеходов

Сегодня, 12:33

На видно с места случившегося видно, как черный внедорожник выезжает на тротуар и сбивает до десяти человек

Смертельная авария в Петербурге: внедорожник с пьяным иностранцем сбил пешеходов Россия На видно с места случившегося видно, как черный внедорожник выезжает на тротуар и сбивает до десяти человек

В Санкт-Петербурге идет суд над 30-летним гражданином Азербайджана Мурадом Касымовым, который в ночь на 24 февраля совершил наезд на прохожих на одной из центральных улиц этого российского города.

Российские СМИ опубликовали видеозапись страшной аварии, на которой видно, как внедорожник Касымова выезжает на тротуар и сбивает до десяти человек.

В целом BMW Касымова проехал по тротуару несколько сотен метров. В результате случившегося погибли 38-летняя москвичка и 40-летний гражданин США Тодд Кроуэл, который некоторое время уже жил и путешествовал в России.

Виновника ДТП задержали сразу после случившегося. Как показали анализы, во время аварии он находился под действием алкоголя и наркотических средств.

Кроме того, оказалось, что он ехал без водительских прав, которые у него отобрали еще в ноябре прошлого года. К тому же, за последние пару лет у него оказалось 55 нарушений правил дорожного движения.

На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ст.264 УК РФ).

Напомним, в прошлом месяце под российским Воронежем столкнулись три автомобиля. Жертвами аварии стали восемь человек.

Мы также писали о ДТП с автобусом, в котором ехал подростковый танцевальный коллектив, под Калугой. В результате аварии погибли трое детей и четверо взрослых.

Кроме того, сообщалось об аварии, в которую попала участница российского телешоу "Голос" Юлия Райнер - певица сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве, который скончался на месте.

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Тег авария, ДТП, Санкт-Петербург

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