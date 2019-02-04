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Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России

Сегодня, 03:27

По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Калужской области.
Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/794/999/5c57949999510.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/794/999/5c57949999510.jpg Россия По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых

Тела всех погибших в ДТП под Калугой опознаны, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"Тела всех семерых погибших в аварии опознаны", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в региональном Минздраве, в результате аварии скончались трое детей и четверо взрослых.

Ранее сообщалось о четырех погибших детях и троих – взрослых.

Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля на территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу. Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались. 

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Очевидец аварии рассказал, что ему вместе с другими свидетелями происшествия удалось вытащить из покореженного салона лишь несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы в автобусе.

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Тег автобус, Россия, ДТП, дети

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Источник:

Интерфакс-Украина

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