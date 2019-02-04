Опознаны все жертвы ДТП с автобусом в России
По последним данным, погибли трое детей и четверо взрослых
Тела всех погибших в ДТП под Калугой опознаны, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
"Тела всех семерых погибших в аварии опознаны", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в региональном Минздраве, в результате аварии скончались трое детей и четверо взрослых.
Ранее сообщалось о четырех погибших детях и троих – взрослых.
Напомним, автобус с детьми слетел в кювет 3 февраля на территории Бабынинского района Калужской области РФ. Он перевозил подростковый танцевальный коллектив из Ярцева Смоленской области в Калугу. Как выяснилось, всего в салоне автобуса находились 45 человек. Дети вместе с родителями ехали на международный конкурс музыкального и хореографического искусства "Жемчужина талантов". В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.
По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Очевидец аварии рассказал, что ему вместе с другими свидетелями происшествия удалось вытащить из покореженного салона лишь несколько пострадавших. Многие пассажиры оказались заблокированы в автобусе.
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