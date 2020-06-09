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Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер оказался частым нарушителем ПДД

9 июня, 11:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Все штрафы были им оплачены вовремя

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве, с начала года уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник.

"С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД", – сказал собеседник агентства, отметив, что все штрафы были им оплачены вовремя.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

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Водитель фургона получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался в больнице.

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Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Как сообщает Telegram-канал Baza, "при продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружили 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле". Это относится к тяжелой степени опьянения.

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В отношении актера было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, он отпущен под подписку о невыезде. В столичной полиции сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.

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Россия ДТП Москва Михаил Ефремов

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