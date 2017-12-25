Соперника Путина не пустили на президентские выборы в России

Вчера, 17:56

Навальный уже призвал бойкотировать выборы президента РФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Центральный избирательный комитет России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента 2018 года.

За это решение проголосовали 12 членов ЦИК, передает "Радио Свобода".

Причиной отказа стала судимость Навального в деле о хищениях на предприятии "Кировлес". В свою очередь, Навальный во время выступления заявил, что отказ в регистрации противоречит Конституции России и напомнил, что доказал незаконность приговора в Европейском суде по правам человека.

В ответ глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что признание незаконности приговора Навальному не входит в компетенцию Комитета.

После решения комиссии оппозиционер объявил "забастовку избирателей" и призвал своих сторонников к бойкоту выборов.

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают принять участие, не является выборами. В ней принимает участие лишь путин и те кандидаты, которых он лично выбрал, которые не несут ему ни малейшей угрозы", – заявил Навальный в своем видеообращении.

Напомним, ранее мы писали о мнении экспертов относительно участников президентских выборов в России.

Также стало известно о том, что одна из парламентских партий – "Справедливая Россия", намерена агитировать своих сторонников голосовать за Путина.

https://www.segodnya.ua/world/russia/putin-poydet-na-vybory-v-dva-etapa-smi-uznali-detali-1055009.html
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