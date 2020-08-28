Состояние здоровья Навального: врачи сообщили обнадеживающую новость

Политик находится в коме и подключен к искусственной вентиляции легких

Российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщила берлинская клиника "Шарите", в которой находится политик, сообщает ТАСС.

Реклама

"Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пациент лежит в отделении интенсивной терапии.

"Он находится в искусственной коме, и подключен к искусственной вентиляции легких", - сообщили в клинике.

Читайте также: Навального отравили веществом типа яда "Новичок"

Реклама

Как известно, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Алексея Навального, который находился на борту. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Алексея Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти начать расследование, однако в Кремле заявили, что не видят для этого оснований.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама