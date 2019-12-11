США могут признать Россию спонсором терроризма

Законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма» будет рассмотрен Сенатом США

/ Фото: AFP

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря одобрил законопроект, который подал в Конгресс сенатор Кори Гарднер. Этот документ обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос, является ли Россия страной — спонсором терроризма. Об этом сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Госсекретарь США, согласно этой инициативе, обязан определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма, а также следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины — которых, как утверждают авторы документа, поддерживает РФ.

После одобрения в комитете законопроект будет рассматриваться Сенатом полного состава.

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Решение на этот счет руководитель Госдепартамента должен представить законодателям не позднее чем через 90 дней после даты возможного принятия законопроекта.

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Сейчас в список стран — спонсоров терроризма, который составляет внешнеполитическое ведомство США, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан. На эти страны распространяются жесткие политические и экономические санкции.

Украина тем временем ведет собственную борьбу: Международный суд ООН подал Меморандум по делу Украины против России за финансирование терроризма. В июне 2019 года в Международном суде в Гааге начали рассматривать иск Украины против России по сути.

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