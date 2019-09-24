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Делегатов из России не пустили на Генассамблею ООН

24 сентября, 11:41

Американские власти утверждают, что члены Совета Федерации РФ не подали визовые документы в срок

Фото: REUTERS/Yana Paskova

Фото: REUTERS/Yana Paskova

В повторение инцидента с невыдачей виз США российским дипломатам, которые ехали на международную конференцию ООН, американские власти вновь не пустили в страну чиновников из РФ.

Как сообщил 24 сентября член Совета Федерации РФ Константин Косачев, он и еще девять сенаторов не смогли получить визы, чтобы в составе российской делегации отправиться на 74-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Политик возмутился таким поворотом событий, заявив, что этому нет оправданий.

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На своей странице в Facebook спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона объяснила случившееся – российские делегаты не подали документы в срок. Но сама пропагандистка Кремля это отрицает, настаивая на том, что все визовые документы были поданы вовремя.

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По ее словам, случившееся станет ключевой темой на встрече внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова с его американским коллегой Майком Помпео, которая состоится на полях Генассамблеи.

Напомним, в мае МИД РФ обвинил США в "визовой блокаде" и предупредил о возможном прекращении регулярного авиасообщения между двумя странами, если ситуация с выдачей американских виз не улучшится.

В то же время, в августе российские власти и сами отказались выдать визы трем членам Сената США, которые хотели посетить РФ.

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