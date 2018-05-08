США таки побывали на Луне: в России сделали неожиданное заявление

В России признали, что США действительно высадили человека на Луну в 1969 году, что подтвердили исследования российских ученых.

Так, директор Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Геннадий Кулипанов подтвердил это после изучения образцов лунного грунта. Российские ученые использовали синхротронное излучение и сравнили образцы, которые были доставлены на Землю советскими автоматическими станциями со спутника нашей планеты и астронавтами США.

"Анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов. Это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне", – заявил академик.

Отмечается, что работы по использованию пучков синхротронного излучения начались в Институте ядерной физики им. Будкера с 1973 года, в настоящее время в институте действует Центр коллективного пользования – Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения.

Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия готовит миссию на Луну и Марс. Россияне планируют создать сверхтяжелую ракету, а на спутнике Земли – станцию.

В свою очередь США и вовсе объявили Луну своей территорией. Американцы отмечают, что любые действия на территории спутника Земли должны быть заранее согласованы и при необходимости скорректированы американской стороной.

Как известно, 20 июля 1969 года, командир экипажа "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Армстронг. Астронавты установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.

Стоит отметить, что лунная миссия американцев не раз подвергалась сомнению, а некоторые утверждали, что кадры с высадки на Луне – смонтированы, дабы обогнать СССР в космической гонке.