Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Стали известны чины погибших российских подводников

2 июля, 21:46

По данным Минобороны РФ, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля.

В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России", – сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.


"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, моряки, подлодка, шойгу, ВМС России

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны чины погибших российских подводников". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на подлодке в России: погибли 14 моряков

Сегодня, 17:11

В российском Минобороны утверждают, что глубоководники погибли из-за отравления продуктами горения

Россия хочет уничтожить захваченную при аннексии Крыма украинскую подлодку

22 июня, 11:24

Подлодка была захвачена в Севастополе

В России спустили на воду новейшую подлодку

23 апреля, 23:38

За спуском на воду в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин

Пропагандист Киселев показал, как Россия "уничтожит" США: в Кремле отреагировали

25 февраля, 13:49

Кремлевские пропагандисты поместили на "карту поражения" главные командные пункты США, включая Пентагон и резиденцию президента

Россия похвасталась своим "Оружием Судного дня"

20 февраля, 16:12

Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы

Подлодки России учатся "тихо ходить": у берегов Крыма пройдут новые учения

21 декабря 2018, 15:35

Две подводные лодки Черноморского флота РФ разыграют сценарий слежки, во время которого должны будут идти максимально тайно

Как на самом деле ушел из жизни нардеп Тымчук

Как изменились требования к трудовому стажу

Когда у человека наступает старость

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Главари ОРДЛО отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как стирать пуховик в стиральной машине

На яхте главного церковника РФ заметили полуобнаженную девушку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь