Стали известны чины погибших российских подводников

По данным Минобороны РФ, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск

Фото: пресс-служба Кремля.

В составе экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота ВМФ РФ, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России, отметил президент РФ Владимир Путин.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России", – сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщалось, 2 июля в Минобороны РФ сообщили, что при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли четырнадцать моряков-подводников ВМФ России.





"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск (главная база Североного флота). На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Напомним, что прошлой осенью на учениях вооруженных сил России в Дагестане также погибли военнослужащие – во время отработки десантирования в городе Каспийск затонул бронетранспортер, в котором находились двое солдат.

Кроме того, ранее в этом году российские солдаты погибли на учениях, которые проходили в непризнанной республике Абхазия. Во время следования колонны боевой техники в пункт постоянной дислокации один из бронетранспортеров сорвался в обрыв. В результате четверо военных скончались и еще двое получили тяжелые травмы.

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