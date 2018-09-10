Сын начальника внешней разведки РФ пытался стать гражданином ЕС

Полный тезка Андрея Сергеевича Нарышкина просил предоставить ему вид на жительство в Венгрии

Российские журналисты обнаружили, что некий Андрей Сергеевич Нарышкин просил предоставить ему вид на жительство в Венгрии.

Как показало общее расследование "Новой газеты", венгерского центра журналистики Direkt36 и новостного портала "444", вместе с ним обращались за разрешением на проживание в Венгрии также и его супруга Светлана и две их дочери.

По "совпадению" мужчина является полным тезкой сына директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Кроме того, полностью совпадают также имена и даты рождения их жен и дочерей.

При этим отмечается, что Андрей Нарышкин хотел получить венгерский вид на жительство как инвестор – законодательство страны разрешает жить в стране тем, кто вложит в местную экономику не менее 300 тыс евро и заплатит еще 60 тыс административного сбора. Вместе с ними могут переехать их супруги, дети и родители.

Также известно, что Нарышкин инвестировал в развитие Венгрии через лихтенштейнскую контору Voldan Investments, уполномоченную Будапештом для сотрудничества с вкладчиками из России, стремящимися получить вид на жительство в Венгрии.

Однако, когда "Новая газета" обратилась в российский офис компании за комментариями, журналистам сказали, что фирма закрывается из-за прекращения программы в 2017 году, а в центральном офисе и вовсе не ответили.

Стоит отметить, что Сергей Нарышкин занимал ряд высокопоставленных должностей в российском истеблишменте: возглавлял аппараты правительства, президента и Государственную Думу, был вице-премьер-министром, а с сентября 2016 года он руководит Службой внешней разведки РФ.

Напомним, что в 2014 году Сергей Нарышкин попал в санкционный список США из-за нарушения Россией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Впрочем, как уже сообщалось, несмотря на это, спустя неделю он сумел побывать в Вашингтоне.

Кроме того, мы уже сообщали о том, какие европейские страны щедрее остальных раздают свое гражданство.