"Теперь я над вами подшучу": появились детали стрельбы в российской школе

Устроившим стрельбу в колледже Барабинска (Новосибирская область России) оказался 16-летний Илья Иванистов, который совершил нападение на учеников с целью отомстить. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Mash.

Отмечается, что он проучился в колледже 8 месяцев, и за это время у него якобы не было друзей, был замкнутым и необщительным парнем. Отмечается, что сегодня утром он принес ружье в учебное заведение в разобранном виде и собрал его в туалете. Охранника во время нападения на посту не оказалось.

С уже собранным ружьем парень прошел в класс и наугад выстрелил в учеников. Заряд попал в руку одному из парней. Он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое – сразу выпрыгнули из окна.

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"Сегодня с утра он зашел в кабинет и сказал: "Вы надо мной подшутили, теперь я над вами подшучу". Все прошло на глазах учителя, однако помешать парню не удалось", – говорится в сообщении.

После совершенного нападения Иванистов не стал гнаться за беглецами. Отмечается, что он просто вышел из кабинета, встал в коридоре, развернул ружье стволом к себе и застрелился.

Как сообщалось, сегодня в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.