Трагедия на высоте 3500 метров: в России погиб альпинист из Украины
Мужчина погиб при восхождении на на самую высокую точку Европы – гору Эльбрус
Вслед за украинкой, которая в прошлом году застряла на горе Эльбрус на российской части Кавказских гор, при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины.
О трагедии сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Отмечается, что украинский альпинист 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров утром 5 мая.
"По предварительным данным альпинист из Украины без признаков жизни", – утверждают в российским ведомстве.
Для эвакуации мужчины были отправлены 14 спасателей и 2 единицы техники.
Напомним, что прошлым летом украинская альпинистка погибла от удара молнии. Трагедия случилась при покорении горы Червино, когда группа женщины застряла на Пике Тиндалле на высоте 4000 метров. Еще двое граждан Украины оказались в шоковом состоянии. Для их спасения был отправлен вертолет гражданской обороны.
Мы также писали, что осенью о гибели восьми альпинистов при восхождении на 7193-метровый пик Гурджа Химал в непальский Гималаях. Среди жертв оказались граждане Южной Кореи и местные проводники. Подробнее в случившемся смотрите в видеосюжете:
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