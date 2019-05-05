Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Трагедия на высоте 3500 метров: в России погиб альпинист из Украины

5 мая, 15:03

Мужчина погиб при восхождении на на самую высокую точку Европы – гору Эльбрус

Гора Эльбрус
Гора Эльбрус. Фото: Pixabay

Вслед за украинкой, которая в прошлом году застряла на горе Эльбрус на российской части Кавказских гор, при восхождении на самую высокую точку Европы погиб гражданин Украины.

О трагедии сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Читайте также

Отмечается, что украинский альпинист 1985 года рождения потерял сознание на высоте 3,5 тыс. метров утром 5 мая.

"По предварительным данным альпинист из Украины без признаков жизни", – утверждают в российским ведомстве.

Для эвакуации мужчины были отправлены 14 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, что прошлым летом украинская альпинистка погибла от удара молнии. Трагедия случилась при покорении горы Червино, когда группа женщины застряла на Пике Тиндалле на высоте 4000 метров. Еще двое граждан Украины оказались в шоковом состоянии. Для их спасения был отправлен вертолет гражданской обороны.

Мы также писали, что осенью о гибели восьми альпинистов при восхождении на 7193-метровый пик Гурджа Химал в непальский Гималаях. Среди жертв оказались граждане Южной Кореи и местные проводники. Подробнее в случившемся смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, альпинизм, альпинист, Эльбрус, кавказ, украинцы за границей, альпинистка

Вы сейчас просматриваете новость " Трагедия на высоте 3500 метров: в России погиб альпинист из Украины". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристка с трудом поднялась на Монблан и встретила там выпивающих россиян

8 августа 2018, 02:21

Перед тем как приступить к восхождению, она провела неделю в альпинистской школе

Подросток с ДЦП покорил вершину Карпат

26 июля 2018, 13:21

Парня сопровождали родители и младшая сестра

Первая украинка на Эвересте Ирина Галай: "Трупы? Это антураж главной вершины мира"

7 июня 2018, 08:13

Знаменитая украинская альпинистка рассказала нам о замерзающем на Эвересте чае, сотнях "женихов" в базовом лагере и миллионерах на вершине

Спортсмен из Польши спустился на лыжах со второй вершины мира

24 июля 2018, 12:59

Следующим своим пунктом спуска поляк выбрал Эверест

Альпинист из Львова покорил Эверест: видео и первые заметки из опасного путешествия

18 мая 2018, 15:58

Роман Городечный даже установил на "вершине мира" флаг родного города

Пожилая украинка намерена встретить 80-летний юбилей на вершине Килиманджаро

15 мая 2018, 16:14

Пока наивысшее достижение жительницы Миргорода Анастасии Дойниковой – покорение горы Эльбрус

65-летняя Успенская в купальнике вышла на сцену с рэпером CYGO

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

8 наций, которым грозит вымирание

Земля плоская, США не летали на Луну и антипрививочники

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

Неуловимая пантера и самая экстравагантная бегунья

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Что происходит с телом человека который ест чеснок

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали