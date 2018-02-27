У границ с Украиной заметили колонну российской военной техники: появилось видео
В колонне российских военных была замечена и реактивная система "Град", а также бронетехника
Неподалеку от российско-украинской границы была замечена колона военной российской техники. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Daniel Rodriguez.
Отметим, что на видео можно увидеть БТРы, тентованные автомобили (например, для перевозки живой силы или боеприпасов), а также "Град".
"Россия, Новочеркасск, 45 километров до границы Украины и оккупированных Россией территорий, колонна военной техники. Напоминаю, штаб террористических анклавов находится именно в этом городе", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, военные РФ уронили САУ при погрузке. Управляющий техникой военный не смог ровно ее погрузить, в результате чего машина упала и перевернулась.
Напомним, ранее в России перевернулся эшелон с техникой. На видео можно увидеть, как часть состава с техников опрокинулись в сторону. Проезжающему в соседнем поезде удалось заснять на камеру тяжелую гусеничную технику, машины с топливом.
Кроме того, на Сахалине произошло чрезвычайное происшествие. Военный поезд, перевозивший снаряды, сошел с рельс и перевернулся. Сообщается, что во время движения поезда сошло с рельс четыре вагона, пострадавших нет.