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У границ Украины заметили эшелон с тяжелой военной техникой РФ (видео)

Сегодня, 10:02

В ВСУ предположили, что это может быть очередная ротация оккупационных войск

Скриншот
Скриншот.
У границ Украины заметили эшелон с тяжелой военной техникой РФ (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f50/537/5c8f505376db7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f50/537/5c8f505376db7.jpg Россия В ВСУ предположили, что это может быть очередная ротация оккупационных войск

В российском Ростове-на-Дону замечен эшелон с военной техникой, на котором, среди прочего, тяжелое вооружение (Самоходные артиллерийские установки, САУ). Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он не исключил, что это техника едет из Донбасса или на Донбасс.

"Ростовская область 16 марта. Блуждающий военный эшелон с тяжелым вооружением. Скорее всего, очередная ротация в "военторге" или на шахтах Донбасса", – написал "Штирлиц".

Напомним, в декабре прошлого года мы показывали видео эшелона с техникой в Ростове. Однако стоит отметить, что некоторая была побита, судя по всему, возвращалась с фронта после боестолкновения с украинскими военными.

Как сообщалось, 1 декабря в России сошел рельсов эшелон с танками и пушками, перевернулись 20 вагонов. А всего с рельсов сошел 71 вагон. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге 30 ноября. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая якобы на ремонтный завод.

В то же время в Украине заметили один важный момент – номера на технике была закрашены. Российские войска обычно так делают при заходе в чужую страну для участия в боевых действиях, чтоб скрыть свое присутствие.

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Тег Россия, техника, штирлиц, ростов, эшелон

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