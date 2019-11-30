У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце отрицал намерения баллотироваться на пост президента РФ.

Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.

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"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал положительных эмоций у зрителей в зале.

В одном из предыдущих выступлений, которое стало вирусным, Галкин раскритиковал политику Путина и ситуацию в России.

"Нам все время рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Вы про нас расскажите! Как будто у нас все наладилось, понимаете, и осталось только украинцам помочь", – под аплодисменты сказал он.

Пародист заявил, что на российском телевидении "советские времена вернулись в худшем смысле слова", а также рассказал о цензуре на ТВ, где уже "не все можно говорить".

Напомним, ранее Максима Галкина обвинили в том, что он заказал убийство российского артиста Филиппа Киркорова.

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