У НАТО и России есть фундаментальные разногласия по вопросу Украины – Столтенберг

Генсек напомнил об отсутствии прогресса в Минских соглашениях, о напряженности в Азовском море и вокруг него

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что у НАТО и России есть фундаментальные разногласия по ситуации на Донбассе и по захваченным Россией в плен 24 украинским морякам. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам второго в этом году заседания Совета НАТО-Россия.

"Украина остается первой темой обсуждения. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, отсутствие прогресса в Минских соглашениях и напряженность в Азовском море и вокруг него", - сказал Столтенберг.

По его словам, "НАТО вновь призвали к освобождению украинских моряков и судов, захваченных Россией в ноябре прошлого года".

"По этим вопросам у НАТО и России остаются фундаментальные разногласия", – заявил генеральный секретарь Альянса.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что Россия и НАТО полностью разошлись в позициях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и агрессии Москвы на Донбассе.

Отметим, заседание Совета Россия – НАТО входит в топ-темы дня "Сегодня". О других темах дня смотрите в сюжете:

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