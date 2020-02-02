Убил жену на Донбассе и зарезал подругу в Питере: боевик "ДНР" по-зверски расправился с девушкой

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На днях в Санкт-Петербурге произошло зверское убийство. Там наемник, служивший в т.наз. "армии ДНР", лишил жизни девушку.

Как сообщают российские СМИ, уроженец Молдовы с гражданством России долгое время служил на Донбассе, пока в пьяном угаре не убил свою супругу. Испугавшись ответственности за содеянное, "боец" сбежал в Питер, где познакомился с молодой местной жительницей.

Девушка сделала роковой выбор, согласившись встречаться с уголовником. Спустя некоторое время между возлюбленными произошел скандал и суженый размозжил молотком голову петербурженке и перерезал ей горло, пишет издание Регион online.

Тело девушки обнаружила в собственной квартире ее мать, вернувшаяся после поездки к родственникам. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство". Во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал отчаянно "косить" под психбольного. Сейчас со злоумышленником работают специалисты, расследование продолжается.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что российские наемники на Донбассе застрелили пятерых боевиков за изнасилование .

Напомним, в оккупированном Енакиево пьяный боевик на угнанном авто сбил насмерть трех подростков .

А тем временем напомним, что боевики на Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ.

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