Российские наемники на Донбассе застрелили пятерых боевиков за изнасилование – соцсети

Одного из боевиков утопили в выгребной яме

Соцсети

На оккупированной территории Донбасса продолжает ухудшаться социально-экономическое положение, поскольку боевики ведут себя как настоящие бандиты по отношению к местному населению. В ответ российские наемники пытаются своеобразно бороться с беспределом боевиков и даже утопили одного из них в выгребной яме после изнасилования супруги одного из наемников.

Об этом со ссылкой на сообщение российского наемника из Ростова-на-Дону Алекса Кугельманна в соцсетях пишет Sprotyv.info.

Он рассказал, что женщина исчезла, когда ехала к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину.

Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор публикации намекнул, что те были застрелены якобы при попытке бегства и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, имея в виду канализацию или выгребную яму.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что пьяные боевики ограбили, а потом застрелили мирную жительницу.

Также сообщалось, что в пьяных разборках боевики "ДНР" зарезали "сослуживца".

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