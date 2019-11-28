Убийства, похищения и теракт: в России ликвидировали банду из 250 человек

В Дагестане, где ранее пьяный полицейский протаранил три автомобиля, ликвидировали крупную преступную группировку, в которую входило более 250 человек.

В пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что в состав банды "Шараповские" входили дагестанские полицейские, члены адвокатской палаты республики и террористического подполья.

Члены группировки причастны к убийствам бизнесменов и силовиков, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям в Дагестане и Москве с 2007 по 2015 год. Кроме того, в 1998 году они устроили в Махачкале теракт, в результате которого погибли несколько десятков человек и более сотни были тяжело ранены.

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В ФСБ отметили, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Кроме того, у бандитов изъяли "значительное количество" огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и даже противотанковые ракетные комплексы.

Операцию по ликвидации проводили ФСБ, МВД РФ и Следственный комитет.

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Напомним, в прошлом году в Дагестане также произошел теракт – в городе Кизляр мужчина открыл стрельбу по толпе людей во время празднования Масленицы. В результате погибли пять человек и еще столько же пострадали. Ответственность за атаку перед началом Великого поста взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Также в феврале 2018 года ФСБ задержала несколько членов дагестанского правительства по подозрению в хищении бюджетных средств.