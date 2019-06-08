В Дагестане пьяный полицейский протаранил три автомобиля

По словам очевидца, водитель вел себя агрессивно, также он демонстрировал ружье

Скриншот из видео.

Сотрудник патрульно-постовой службы протаранил три автомобиля в городе Дербенте в Дагестане. Коп находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 360.

По словам очевидца аварии, водитель начал агрессивно себя вести на улице Буйнакского.

"Ружье достает, на панель ставит. Я назад поддал, думал, меня застрелит сейчас. Он вперед поехал. Начали другие за ним ехать. Там чуть человека не сбил. В районе 15-й школы прижали его, он остановился. Мы только подошли, разговаривали. Потом он сел, завел машину и дальше то, что на видео. Пытались ключи забрать. Ружье бесследно исчезло. Его вытащили, держали. Сотрудник был в форме", — рассказал очевидец.

В крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя.

Также видео с ДТП опубликовало дагестанское управление МВД.

Напомним, два человека погибли и один травмирован в результате ДТП, которое случилось в Геническом районе Херсонской области вблизи населенного пункта Николаевка. На месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи.

Кроме этого, туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Германии. В результате аварии пострадал 21 ребенок и двое взрослых. Всего в автобусе находились 49 детей, отмечают в полиции. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

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