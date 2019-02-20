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Угроза вторжения США в Венесуэлу: появилась реакция России

Сегодня, 11:59

Такой сценарий нарушит модель развития, где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии, заявили в МИД РФ

Фото: AFP
Угроза вторжения США в Венесуэлу: появилась реакция России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d24/094/5c6d24094cc90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d24/094/5c6d24094cc90.jpg Россия Такой сценарий нарушит модель развития, где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии, заявили в МИД РФ

Россия призвала США не допустить военную интервенцию в погрузившуюся в двоевластие Венесуэлу, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем их от этого. Считаем, что это было бы катастрофическим сценарием", — заявил он в интервью 20 февраля.

По словам российского дипломата, подобное развитие событий может подорвать латиноамериканской модели развития, "где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии".

Напомним, что ранее венесуэльская оппозиция призвала Москву не вмешиваться во внутренний конфликт в Боливарианской республике.

"Мы открыты как для российских, так и для европейских и американских инвестиций на основе прозрачности. От имени президента Гуайдо мы можем дать гарантии, что никаких противоречий с Россией у нас нет, мы готовы вести дела на законной основе от лица Национальной ассамблеи", – утверждал член парламента Хосе Мануэль Оливарес.

В то же время специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре обещал, что в случае своей полной победы над режимом Николаса Мадуро оппозиция пересмотрит условия контрактов на поставки вооружений, которые Каракас заключил с Москвой.

Помимо того, оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

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Тег Россия, Венесуэла, Мадуро, интервенция, армия США

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Источник:

ТАСС

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