Угроза вторжения США в Венесуэлу: появилась реакция России
Такой сценарий нарушит модель развития, где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии, заявили в МИД РФ
Россия призвала США не допустить военную интервенцию в погрузившуюся в двоевластие Венесуэлу, поскольку это приведет к катастрофическим последствиям, считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы предостерегаем их от этого. Считаем, что это было бы катастрофическим сценарием", — заявил он в интервью 20 февраля.
По словам российского дипломата, подобное развитие событий может подорвать латиноамериканской модели развития, "где одним из концептуальных элементов является единство в многообразии".
Напомним, что ранее венесуэльская оппозиция призвала Москву не вмешиваться во внутренний конфликт в Боливарианской республике.
"Мы открыты как для российских, так и для европейских и американских инвестиций на основе прозрачности. От имени президента Гуайдо мы можем дать гарантии, что никаких противоречий с Россией у нас нет, мы готовы вести дела на законной основе от лица Национальной ассамблеи", – утверждал член парламента Хосе Мануэль Оливарес.
В то же время специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре обещал, что в случае своей полной победы над режимом Николаса Мадуро оппозиция пересмотрит условия контрактов на поставки вооружений, которые Каракас заключил с Москвой.
Помимо того, оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.
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