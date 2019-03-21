Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Украинец пытался ввезти в РФ 75 кг устриц: все утилизировали

Сегодня, 14:19

Украинец вез продукты в поезде Одесса – Москва в Россию для последующей реализации

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Украинец пытался ввезти в РФ 75 кг устриц: все утилизировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg Россия Украинец вез продукты в поезде Одесса - Москва в Россию для последующей реализации

Сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и Россельхознадзора не пропустили в Россию 5 коробок охлажденных устриц общим весом 75 кг, а также 19 кг мяса и колбасы, 2,2 кг сыра. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Владельцем коробок оказался гражданин Украины. Он вез продукты в поезде Одесса – Москва в Россию для последующей реализации.

"Сотрудники Россельхознадзора установили, что на всю продукцию отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность, а ее перевозка осуществлялась с грубым нарушением температурного режима в пассажирском вагоне, в таре, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что согласно маркировке на сыре и колбасе их производителями являлись предприятия Испании. Устрицы и мясо были без маркировочных этикеток, их происхождение и сроки годности неизвестны. Поэтому все продукиы утилизировали. 

Ранее, гражданин Молдовы пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны и чехлы к ним, более чем 210  тысяч гривен.

Напомним, в Николаевской области работает единственная в Украине устричная ферма. На дне Тилигульского лимана выращивают десятки тонн самого популярного морского деликатеса среди гурманов. "Сегодня" отправились на ферму и выяснила, как работает необычное производство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, контрабанда, Украина, устрицы

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец пытался ввезти в РФ 75 кг устриц: все утилизировали". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинец планировал переправить в Израиль более трех килограмм кокаина

Сегодня, 11:28

Пакеты с порошком находились в специальном тайнике в двойном дне чемодана

В аэропорту Запорожья на контрабанде старинных монет задержали иностранца

19 марта, 13:01

Турок пытался пройти таможню по "зеленому коридору", не заполняя декларации

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

В России решили отказаться от создаваемых в Днепре ракет

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Алле Пугачевой провели экстренную операцию