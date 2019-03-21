Украинец пытался ввезти в РФ 75 кг устриц: все утилизировали
Украинец вез продукты в поезде Одесса – Москва в Россию для последующей реализации
Сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и Россельхознадзора не пропустили в Россию 5 коробок охлажденных устриц общим весом 75 кг, а также 19 кг мяса и колбасы, 2,2 кг сыра. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Владельцем коробок оказался гражданин Украины. Он вез продукты в поезде Одесса – Москва в Россию для последующей реализации.
"Сотрудники Россельхознадзора установили, что на всю продукцию отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность, а ее перевозка осуществлялась с грубым нарушением температурного режима в пассажирском вагоне, в таре, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям", – говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что согласно маркировке на сыре и колбасе их производителями являлись предприятия Испании. Устрицы и мясо были без маркировочных этикеток, их происхождение и сроки годности неизвестны. Поэтому все продукиы утилизировали.
Ранее, гражданин Молдовы пытался перевезти из России в Украину контрабандные телефоны и чехлы к ним, более чем 210 тысяч гривен.
Напомним, в Николаевской области работает единственная в Украине устричная ферма. На дне Тилигульского лимана выращивают десятки тонн самого популярного морского деликатеса среди гурманов. "Сегодня" отправились на ферму и выяснила, как работает необычное производство.
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