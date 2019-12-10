Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который, как сообщалось, более восьми лет назад поселился в Австрии.
Политик умер в возрасте 83 лет за границей, сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в окружении экс-градоначальника российской столицы.
Юрий Лужков занял пост московского градоначальника в 1992 году и занимал эту должность до 2010 года. Через некоторое время после своей отставки он переехал жить за рубеж.
Новость дополняется...
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк