Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Должность московского градоначальника он занимал с 1992 до 2010 года

Юрий Лужков / Фото: Wikipedia

Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который, как сообщалось, более восьми лет назад поселился в Австрии.

Политик умер в возрасте 83 лет за границей, сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в окружении экс-градоначальника российской столицы.

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Юрий Лужков занял пост московского градоначальника в 1992 году и занимал эту должность до 2010 года. Через некоторое время после своей отставки он переехал жить за рубеж.

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