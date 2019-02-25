Основатель одного из пропагандистских каналов России совершил самоубийство

Один из создателей российской пропагандистской телекомпании Игорь Малашенко умер в Испании

Божена Рынска и Игорь Малашенко. Фото: facebook.com/bozhena.rynska.

Основатель одного из пропагандистских каналов России совершил самоубийство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/402/e22/5c7402e22180d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/402/e22/5c7402e22180d.jpg 2019-02-25T17:06:00+02:00 Россия Один из создателей российской пропагандистской телекомпании Игорь Малашенко умер в Испании

В Испании умер один из создателей российской пропагандистской телекомпании НТВ и медиаменеджер Игорь Малашенко.

Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, бывший генеральный директор телеканала скончался на 65-ом году жизни.

"Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушёл из жизни", – заявил он 25 февраля.

Ранее в этот день несколько российских изданий, ссылаясь на собственные источники, сообщили о смерти Малашенко, допустив возможность суицида.

Венедиктов подтвердил, что его коллега совершил самоубийство.

"Только ужас и только шок у всех, с кем я разговариваю. Ужас и шок. Он действительно добровольно ушел из жизни. 64 года", – добавил он.

Данную информацию также подтвердили российская журналистка Ксения Собчак.

В то же время, испанская полиция еще официально не уведомила об этом посольство РФ, сообщили в консульском отделе российской дипмиссии.В то же время его жена, российская журналистка и писательница Божена Рынска, на прошлой неделе сообщила о том, что Малашенко предстоит неврологическое обследование.

Напомним, ранее в России совершил самоубийство журналист НТВ Никита Развозжаев, который запомнился репортажем "Расплескалась синева", в прямом эфире которого стал жертвой десантника в День ВДВ.

Мы также писали о смерти российского журналиста Максима Бородина, который одним из первых сообщил об уничтожении американцами в Сирии наемников ЧВК "Вагнера" в прошлом году.

Кроме того, сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли тело журналиста издания "Аргументы и факты" Сергея Грачева, которого отправили в этот город с редакционным заданием.

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