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Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину

26 января, 17:10

Стало известно о внезапной смерти протоиерея РПЦ

Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на прихожан.

Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

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"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", — рассказал журналистам прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин шокировал слушателей своими высказываниями в эфире радио "Эхо". Тогда он похвалил Сталина и назвал "сатанизмом" утверждение, что никого нельзя лишать жизни.

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Также Чаплин заявлял, что в переговорах со США Россия должна согласиться на свержение президента Сирии Башара Асада, но при этом оккупировать левобережную Украину.

Как сообщалось, жертвами сталинских репрессий – ссылкой и расстрелов – стали около 200 тысяч украинцев, а пережить их удалось лишь каждому третьему.

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Россия церковь смерть РПЦ священник РПЦ МП

Источник: Интерфакс

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