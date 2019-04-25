Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей

План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен

Фото: Pixabay

Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае РФ составил около одного миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Осипов.

"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб – 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью – 320 млн рублей", – сказал Осипов.

По его словам, порядка 70% населения края живет в населенных пунктах, а при большой протяженности края пожарных формирований не хватает. "У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов", – сказал врио губернатора.

План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен, и в ближайшее время будут завершены все подсчеты по социальным выплатам. Восстановить разрушенные мосты местные власти планируют до 15 октября.

Напомним, что количество пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 23.

"По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19−20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализировано, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет", — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Огонь перешел на жилье вчера, 19 апреля. Сообщалось, что пожар пришел из Монголии. Огонь повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"