Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей
План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен
Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае РФ составил около одного миллиарда рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Осипов.
"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей. Наибольшую сумму составляет сельскохозяйственный ущерб – 600 млн рублей, ущерб по утерянному жилью – 320 млн рублей", – сказал Осипов.
По его словам, порядка 70% населения края живет в населенных пунктах, а при большой протяженности края пожарных формирований не хватает. "У нас всего 111 пожарных формирований на 780 населенных пунктов", – сказал врио губернатора.
План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен, и в ближайшее время будут завершены все подсчеты по социальным выплатам. Восстановить разрушенные мосты местные власти планируют до 15 октября.
Напомним, что количество пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае выросло до 23.
"По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19−20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализировано, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет", — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Огонь перешел на жилье вчера, 19 апреля. Сообщалось, что пожар пришел из Монголии. Огонь повредил, по меньшей мере, 98 жилых домов в поселках Забайкалья. Пострадали еще 54 нежилых здания.
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