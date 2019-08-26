Уже без робота: российский космический корабль вручную пристыковался к модулю МКС (видео)

Видео: NASA

Экипаж российского пилотируемого корабля "Союза МС-13" завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль - "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

Маневр начался в 06:35 по киевскому времени и был завершен через 25 минут. Стыковку провел в ручном режиме командир корабля – российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия). Этот экипаж прибыл на МКС на "Союзе МС-13" в июле.

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24 августа российский пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к МКС в назначенное время. После приближения к станции на расстояние 60 метров корабль начал от нее отдаляться. В NASA сообщили, что причаливание "Союза МС-14" было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту МКС.

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Госкомиссия приняла решение о перестыковке корабля "Союз МС-13" от агрегатного отсека к малому исследовательскому модулю "Поиск", куда не смог причалить корабль с "Федором". Вторая попытка стыковки "Союза МС-14" с МКС назначена на 06:12 мск 27 августа.

Кстати, это не первый провал российских изобретателей. Так, ранее мы сообщали, что прототип летающего беспилотного такси Bartini, созданный в подмосковном инновационном центре "Сколково", рухнул во время испытаний. Летательный аппарат упал в сугроб всего лишь на 13-й секунде полета.

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