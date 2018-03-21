В центре Москвы обрушилась часть здания

Сегодня, 22:18

На место происшествия выехали реанимация и три бригады скорой помощи

фото: скриншот
фото: скриншот

В центре Москвы на улице Трубная произошло обрушение кровля административного здания, находящегося на реконструкции. Об этом сообщает на сайте московского управления МЧС.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями проводится обследование здания.", — говорится в сообщении.


По предварительным данным, есть погибшие и трое пострадавших, эта информация пока не подтверждена.

Напомним, в российском Мурманске во вторник, 20 марта, из-за взрыва газа обрушились четыре этажа жилого многоквартирного дома, в результате чего двое человек погибли. Также  отмечается, что спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Он госпитализирован.

Кроме того, в Москве на выходе из станции метрополитена Улица 1905 года обрушилась деревянная конструкция, в результате чего пять человек получили повреждения средней степени тяжести.
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Источник:

"Сегодня"

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