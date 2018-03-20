Из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в Мурманске: есть жертвы

В российском Мурманске во вторник, 20 марта, из-за взрыва газа обрушились четыре этажа жилого многоквартирного дома, в результате чего двое человек погибли.

Также отмечается, что спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Он госпитализирован.

Взрыв произошел по адресу улица. Свердлова 6 корпус 1. Обрушилась часть кровли, перекрытий и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи.

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва бытового газа в доме, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Мурманской области Антон Желонкин. "Работы прекращены, информация о количестве погибших, пострадавших и деблокированных уточняется", – сказал он.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Накануне сообщалось, что в Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, 4 марта в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа. Часть четырехэтажного дома обвалилась. В результате инцидента пять человек погибли. Два десятка человек получили ранения.

Также мы писали, что в результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии были доставлены в больницу. По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.