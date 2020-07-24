В Чечне заблокируют все "счета": Кадыров вводит "адские санкции" против Помпео

Чеченский лидер сначала приглашал госсекретаря в гости, а теперь запретил ему въезд

Глава Чечни Рамзан Кадыров в качестве ответного шага решил ввести санкции против госсекретаря США Майка Помпео.

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Об этом он заявил во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.

Накануне глава Чечни приглашал американского госсекретаря в гости, чтобы тот посмотрел лично, "кто и какие права нарушает" (санкции против Кадырова были введены именно за нарушение прав человека в Чечне).

Однако приглашение действовало не долго.

"Господина Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – сказал Кадыров и сам же посмеялся с этого.

Отметим, что у Майка Помпео вряд ли есть какие-либо счета в чеченских банках, и посещать эту республику он тоже не собирался.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях США ввели санкции против Кадырова. Помпео говорил, что Госдеп обвиняет чеченского лидера в серьезных нарушениях прав человека, среди которых – пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. В ответ на это Кадыров опубликовал фото с пулеметами в руках.

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