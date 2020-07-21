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США ввели санкции против Кадырова: в ответ он "пригрозил" Помпео пулеметами

21 июля, 09:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Америка решила наказать главу Чечни за преследования и пытки людей

Ранее Госдепартамент США уже проверял счета главы Чечни Рамзана Кадырова, а теперь ввел санкции против него и его семьи за нарушением прав человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых – пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения", – написал в Twitter госсекретарь Майк Помпео.

В американском ведомстве отмечают, что речь идет о визовых санкциях согласно разделу 7031(c) Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act 2020. Это предполагает запрет въезда Кадырову и членам его семьи в США. В госдепе отметили, что будут призывать и другие страны к таким же мерам.

Американцы напомнили, что в 2018 году США и 15 других стран инициировали создание специальной миссии, которая установила ужасающие факты нарушения прав ЛГБТ-сообщества, правозащитников и независимых СМИ в Чечне. Было установлено, что выше указанные категории лиц попали под преследования, незаконные аресты и задержания, подвергались пыткам, стало известно об их исчезновениях и казнях без суда и следствия.

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"Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса как оправдание для того, чтобы осуществлять дальнейшие нарушения прав человека по отношению к народу Чеченской Республики. Сегодняшний шаг должен продемонстрировать господину Кадырову, что его участие в серьезных нарушениях прав человека имеет последствия, как для него, так и его семьи... Эти меры применяются также к его супруге Медни Кадыровой и его дочерям, Айшат и Карине Кадыровой. Мы будем призывать страны, которые разделяют нашу позицию, применить аналогичные меры", – говорится в заявлении Госдепа.

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В свою очередь сам Кадыров в телеграм-канале опубликовал своеобразный ответ на санкции США и заявление Помпео, написав: "Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее". А к этому сообщению он прикрепил фото с пулеметами в руках.

Напомним, в 2017 году российские СМИ сообщали, что в Чечне преследуют мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации: полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Жертвы "охоты" рассказали о пытках.

Позже российские журналисты заявили об угрозах после статей об убийствах мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Российская газета писала, что в Чечне подталкивают религиозных фанатиков к расправе над журналистами.

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США Чечня санкции Госдепартамент США Майк Помпео Рамзан Кадыров

Источник: Сегодня

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