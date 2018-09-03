ФСБ подсчитала, насколько упали доходы ИГИЛ

Сегодня, 17:29

Потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации перейти на более дешевые способы работы

Боевики ИГИЛ. Фото: topwar.ru
Боевики ИГИЛ. Фото: topwar.ru

Доходы международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) с 2014 года упали в 10 раз и это заставляет террористов переходить на более дешевые способы работы. Об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

"Если сравнивать финансовые поступления (ИГ), которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то к настоящему времени боевикам ИГ удается получать примерно 200-300 млн долларов в год – то есть на 90% меньше", - сообщил Беседа.

По его мнению, "это произошло, прежде всего, из-за того, что значительно снизились поступления от добычи нефти, а также поступления от "налогов", которыми боевики обложили контролируемые ими территории".

Беседа отметил, что потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации во главе с ИГ перейти на более дешевые способы работы.

"Сегодня происходит переориентация деятельности террористической организации на менее затратные проекты. В частности, активизировалась работа в социальных сетях, усилилась пропаганда именно через социальные сети и вербовка боевиков (идет) именно тоже через социальные сети", - заметил Беседа.

Ранее сообщалось, что Абу Бакр аль-Багдади, глава группировки ИГИЛ, получил тяжелое ранение и теперь прикован к постели. 

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.
ФСБ, ИГИЛ, ближний восток
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Во Франции произошел инцидент. Фото из открытых источников

Нападение неизвестного с ножом во Франции: появились подробности

23 Августа, 13:51

По данным СМИ, во время инцидента погибли мать и сестра нападавшего

Другие страны

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Курды готовят военную операцию в Сирии

20 Августа, 16:44

Приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников
Загрузка...

Другие страны

Сирия: Фото: AFP

ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии - СМИ

17 Августа, 03:30

Истребители F-16 ВВС Ирака провели воздушную операцию на территории Сирии по приказу главнокомандующего премьер-министра Хейдара аль-Абади

Другие страны

Аль-Багдади. Фото из открытых источников

СМИ стало известно о клинической смерти главаря "Исламского государства"

13 Августа, 16:32

Теперь его обязанности исполняет выходец из Туниса

Евросоюз

Фото: Скриншот

Британец, принявший ислам, признался в планировании жуткого теракта

10 Августа, 18:22

Льюис Ладлоу считает себя солдатом, который борется за ИГИЛ в Британии

Другие страны

Фото: agrimpasa.com

Израиль нанес авиаудар по ИГИЛ в Сирии

2 Августа, 14:34

Израильские военные уверены, что боевики планировали совершить теракт

Другие страны

Фото: AFP

Кровавый теракт в Сирии: боевики ИГИЛ убили более 215 человек

26 Июля, 12:10

"Солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства

Другие страны

Фото: ditravel.com.ua

В Турции задержали дочь бывшего чиновника из Чечни

20 Июля, 11:34

Несколько лет назад она якобы сбежала в Сирию и стала женой лидера террористической группировки

Евросоюз

фото AFP

Британец готовил покушение на Мэй, чтобы отомстить за погибшего дядю

19 Июля, 13:07

Его признали виновным в попытке убийства

Другие страны

фото AFP

Террористы ИГИЛ заявили о гибели 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа

10 Июля, 23:05

В Минобороны России опровергли данную информацию
Загрузка...