ФСБ подсчитала, насколько упали доходы ИГИЛ

Потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации перейти на более дешевые способы работы

Доходы международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) с 2014 года упали в 10 раз и это заставляет террористов переходить на более дешевые способы работы. Об этом сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

"Если сравнивать финансовые поступления (ИГ), которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то к настоящему времени боевикам ИГ удается получать примерно 200-300 млн долларов в год – то есть на 90% меньше", - сообщил Беседа.

По его мнению, "это произошло, прежде всего, из-за того, что значительно снизились поступления от добычи нефти, а также поступления от "налогов", которыми боевики обложили контролируемые ими территории".

Беседа отметил, что потери в живой силе, технике, финансировании заставили действующие на Ближнем Востоке террористические организации во главе с ИГ перейти на более дешевые способы работы.

"Сегодня происходит переориентация деятельности террористической организации на менее затратные проекты. В частности, активизировалась работа в социальных сетях, усилилась пропаганда именно через социальные сети и вербовка боевиков (идет) именно тоже через социальные сети", - заметил Беседа.

Ранее сообщалось, что Абу Бакр аль-Багдади, глава группировки ИГИЛ, получил тяжелое ранение и теперь прикован к постели.

Ранее мы писали, что Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, предположительно был уничтожен в результате операции ВКС РФ в Сирии.