В Германии высказали мнение относительно возвращения России в G7

В федеральном правительстве Германии выступают против возвращения России в "Большую семерку" (США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия).
Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Берлине.
Он напомнил, что Россия была исключена из "Большой восьмерки", которая была переформатирована в "Большую семерку", в связи с аннексией Крыма, нарушением международного права и дестабилизацией на востоке Украины.
"Обе ситуации сохраняются", - заметил Зайберт.
По его словам, если ситуация изменится, может состояться обсуждение по более активному вступлению России.
Аналогичная реакция была озвучена в Париже. В частности, французские дипломаты заявили, что возвращение России в "Группу семи" зависит от прогресса в переговорах о мире в Украине.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).
Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7
Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк