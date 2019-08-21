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В Германии высказали мнение относительно возвращения России в G7

21 августа, 16:19

Возвращение России в ”Группу семи” зависит от прогресса в переговорах о мире в Украине

В федеральном правительстве Германии выступают против возвращения России в "Большую семерку" (США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия).

Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Берлине.

Он напомнил, что Россия была исключена из "Большой восьмерки", которая была переформатирована в "Большую семерку", в связи с аннексией Крыма, нарушением международного права и дестабилизацией на востоке Украины.

"Обе ситуации сохраняются", - заметил Зайберт.

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По его словам, если ситуация изменится, может состояться обсуждение по более активному вступлению России.

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Аналогичная реакция была озвучена в Париже. В частности, французские дипломаты заявили, что возвращение России в "Группу семи" зависит от прогресса в переговорах о мире в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.). 

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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Россия Путин возвращение G7

Источник: Сегодня

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