В Google Maps высмеяли "дачу Путина"

Объект под названием Palais Poutine 1Milliard расположен на месте гостиничного комплекса на мысе Идокопас под Геленджиком

Пользователи Google Maps обнаружили, что на карте есть объект под названием Palais Poutine 1Milliard. Он расположен на месте гостиничного комплекса на мысе Идокопас под Геленджиком: эти строения журналисты называли "дворцом Путина" или "дачей Путина".

На Palais Poutine 1Milliard можно оставлять отзывы, еще ему можно ставить оценки — как и всем остальным объектам в Google Maps. На данный момент у "дворца Путина" девять отзывов; средняя оценка — 2,8 балла из пяти.

Пользователь Руслан Д написал: "Прекрасный отель на берегу Черного моря, в буквальном смысле „президентские апартаменты"". А Василий Баночкин добавил: "Прекрасное место! Сильнее всего запомнился запах потраченных налогов граждан РФ на этот дворец Путина". Оба оценили "Palais Poutine" на пять звезд.

Пользователь Сергей Серов поставил гостиничному комплексу единицу и написал: "Отдыхаем всей семьей каждый год. Но не здесь". Иван Зыков, оценивший комплекс в два балла, добавил: "Да это даже не первая линия! Не поеду туда. Лучше в Скадовск".

О комплексе на мысе Идокопас в 2010 году рассказал петербургский предприниматель Сергей Колесников; он утверждал, что с его строительством связан давний друг Владимира Путина Николай Шамалов, а его стоимость составила миллиард долларов.

На "Яндекс.Картах" здание, которое называют "дачей Путина", никак не отмечено, поэтому и отзывов о нем нет.

Напомним, рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума.

Ранее американский разведчик рассказал о большом страхе Путина. Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл.