В Google Maps высмеяли "дачу Путина"

Сегодня, 07:40

Объект под названием Palais Poutine 1Milliard расположен на месте гостиничного комплекса на мысе Идокопас под Геленджиком

Фото: Фонд борьбы с коррупцией
Фото: Фонд борьбы с коррупцией

Пользователи Google Maps обнаружили, что на карте есть объект под названием Palais Poutine 1Milliard. Он расположен на месте гостиничного комплекса на мысе Идокопас под Геленджиком: эти строения журналисты называли "дворцом Путина" или "дачей Путина".

На Palais Poutine 1Milliard можно оставлять отзывы, еще ему можно ставить оценки — как и всем остальным объектам в Google Maps. На данный момент у "дворца Путина" девять отзывов; средняя оценка — 2,8 балла из пяти.

Пользователь Руслан Д написал: "Прекрасный отель на берегу Черного моря, в буквальном смысле „президентские апартаменты"". А Василий Баночкин добавил: "Прекрасное место! Сильнее всего запомнился запах потраченных налогов граждан РФ на этот дворец Путина". Оба оценили "Palais Poutine" на пять звезд.

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Пользователь Сергей Серов поставил гостиничному комплексу единицу и написал: "Отдыхаем всей семьей каждый год. Но не здесь". Иван Зыков, оценивший комплекс в два балла, добавил: "Да это даже не первая линия! Не поеду туда. Лучше в Скадовск".

О комплексе на мысе Идокопас в 2010 году рассказал петербургский предприниматель Сергей Колесников; он утверждал, что с его строительством связан давний друг Владимира Путина Николай Шамалов, а его стоимость составила миллиард долларов.

На "Яндекс.Картах" здание, которое называют "дачей Путина", никак не отмечено, поэтому и отзывов о нем нет.

Напомним, рейтинг Путина упал до пятилетнего минимума.

Ранее американский разведчик рассказал о большом страхе Путина. Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, считает Майкл Морелл.
Путин, дача, Google maps
Источник:

Meduza

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