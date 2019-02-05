В Госдуме "обиделись" на Apple за украинский Севастополь

Российские парламентарии направили запрос в Генеральную прокуратуру РФ

Фото: duma.gov.ru..

В Госдуме "обиделись" на Apple за украинский Севастополь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97f/a41/5c597fa41fbad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97f/a41/5c597fa41fbad.jpg 2019-02-05T14:30:00+02:00 Россия Российские парламентарии направили запрос в Генеральную прокуратуру РФ

Госдума РФ во вторник дала протокольное поручение своим комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике, информационным технологиям и связи разобраться, почему на картах компании Apple оккупированный Россией Крым указан как украинская территория.

В частности, комитетам поручено "направить запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple", говорится в документе, подготовленном депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым.

Напомним, ранее интернет-гигант Google "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах.

Кроме того, в Google объяснили, почему на картах Крым выдает "российским".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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