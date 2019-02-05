В Госдуме "обиделись" на Apple за украинский Севастополь
Российские парламентарии направили запрос в Генеральную прокуратуру РФ
Госдума РФ во вторник дала протокольное поручение своим комитетам по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике, информационным технологиям и связи разобраться, почему на картах компании Apple оккупированный Россией Крым указан как украинская территория.
В частности, комитетам поручено "направить запрос в Генеральную прокуратуру РФ с целью препятствования нарушению Конституции РФ со стороны корпорации Apple", говорится в документе, подготовленном депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым.
Напомним, ранее интернет-гигант Google "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах.
Кроме того, в Google объяснили, почему на картах Крым выдает "российским".
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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