В Госдуме прокомментировали "оскорбительный" букет Путина для Меркель

В Госдуме РФ заявили, что трактовка букета, подаренного канцлеру Германии Ангеле Меркель, как оскорбления – "свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений". Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Как известно, немецкая газета Bild назвала "оскорблением" случай, когда в Сочи президент РФ Владимир Путин подарил Меркель букет цветов.

"Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель... Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением", – написала Яровая на странице в социальной сети.

Ранее 18 мая, Владимир Путин, встретивший Меркель в резиденции "Бочаров ручей", подарил канцлеру Германии букет цветов. Немецкое издание Bild сочло этот жест сигналом, отметив, что то, что выглядит как проявление вежливости, на самом деле является оскорблением.

В издании отметили, что "выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление". Ведь в серьезных политических кругах женщинам дарить цветы не принято.

What a scene. Putin greets Merkel with flowers. She greets him in German (he speaks it). Medvedev says hi and Merkel starts speaking some Russian with him. pic.twitter.com/KQFeY00dfJ