В Госдуме прокомментировали "оскорбительный" букет Путина для Меркель

Сегодня, 11:15

По мнению вице-спикера, этот жест являлся "женской привилегией"

Фото: AFP
Фото: AFP

В Госдуме РФ заявили, что трактовка букета, подаренного канцлеру Германии Ангеле Меркель, как оскорбления – "свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений". Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 

Как известно, немецкая газета Bild назвала "оскорблением" случай, когда в Сочи президент РФ Владимир Путин подарил Меркель букет цветов. 

"Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель... Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением", – написала Яровая на странице в социальной сети. 

Ранее 18 мая, Владимир Путин, встретивший Меркель в резиденции "Бочаров ручей", подарил канцлеру Германии букет цветов. Немецкое издание Bild сочло этот жест сигналом, отметив, что то, что выглядит как проявление вежливости, на самом деле является оскорблением.

В издании отметили, что "выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление". Ведь в серьезных политических кругах женщинам дарить цветы не принято. 

Напомним, президент России, который не смог прочесть собственные записи, стал посмешищем в социальных сетях.
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