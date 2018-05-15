Песков рассказал, что обсудят Путин и Меркель

Президент Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу будет обсуждать украинский вопрос, в том числе будет затронута и тема "нормандского формата", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет обсуждаться Украина, интересы Украины, и неминуемо будет заходить речь о "нормандском формате", естественно", – сказал он во вторник журналистам.

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Ранее сообщалось, что 18 мая Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с президентом РФ Путиным. Лидеры России и ФРГ 11 мая обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "Нормандского формата" урегулирования на Донбассе и о сирийской проблематике.

Кроме того, стало известно, что глава Кремля не будет поднимать вопрос санкций на встрече с Ангелой Меркель 18 мая в Сочи. Санкции не будут обсуждаться, так как не российская сторона инициировала их введение.

Напомним, на встрече в апреле Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Сирию. Как известно, Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".