В Грузии российские оккупанты начали устанавливать забор: реакция МИД

/ Фото: Грузия Online

В Министерстве иностранных дел (МИД) Грузии заявили о провокации в оккупированном Россией грузинском регионе Южной Осетии. Оккупанты начали устанавливать защитные сооружения.

По информации ведомства, на окраине села Атоци 19 октября появились вооруженные отряды. Представители так называемой югоосетинской власти привезли на эту территорию металлическую сетку для установки забора, пишет Грузия.Online.

В Грузии заявили, что действия оккупационных пророссийских сил – это преднамеренная провокация, направленная на дестабилизацию ситуации в стране.

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"Эта незаконная попытка искусственно обострить ситуацию еще больше усиливает сложное положение с безопасностью и правами человека", – говорится в заявлении грузинского МИД.

Грузия призвала Российскую Федерацию немедленно прекратить деструктивные действия и обеспечить свободное передвижение местных жителей.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены. Читайте воспоминания людей и реакции соцсетей по поводу годовщины нападения российского агрессора.

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