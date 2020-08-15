В Кремле рассказали, о чем на самом деле Путин разговаривал с Лукашенко

В Москве заговорили о неких «деструктивных силах» в Беларуси

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко касался ситуации в Беларуси, а также выдачи России наемников ЧВК Вагнера, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", – говорится в сообщении

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", – подчеркнули в Кремле.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – добавили у Путина.

Видео: Пул Первого/Telegram

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выдачу наемников Вагнера России, заявив, что последствия будут трагическими для самой Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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