Лукашенко предупредил Путина: Если Беларусь не выдержит, волна протестов покатится в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого генсек ООН призвал проявлять сдержанность в ответ на демонстрации, на совещании в Минске в субботу, 15 августа, заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

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"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", – заявил Лукашенко.

"То есть то, что я говорил, – фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", – считает лидер Беларуси.

Видео: Пул Первого/Telegram

Напомним бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что Путин не простит, если Беларусь попытается уйти из-под влияния России.

Сайт "Сегодня" также писал, что президент Александр Лукашенко назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал не высовываться из домов.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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