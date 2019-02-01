В Кремле сделали заявление по золоту Венесуэлы и отношениям с Гуайдо

Москва отрицает, что вела переговоры о покупке золота и продолжает поддерживать Мадуро

Фото: AFP

В Кремле сделали заявление по золоту Венесуэлы и отношениям с Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5a6/2c0/5c45a62c01b6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5a6/2c0/5c45a62c01b6c.jpg 2019-02-01T12:36:00+02:00 Россия Москва отрицает, что вела переговоры о покупке золота и продолжает поддерживать Мадуро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо переговорах относительно возможной продажи золота из Венесуэлы России.

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет. Я не располагаю какой-либо информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Россией и Венесуэлой относительно покупки или продажи венесуэльского золота.

Комментируя информацию о том, что Венесуэла намерена продать золото Объединенным Арабским Эмиратам, Песков сказал, что это суверенное право республики и ее внутреннее дело.

Пресс-секретарь президента РФ также отрицательно ответил на вопрос, могли ли российские представители консультировать власти Венесуэлы по вопросу продажи золота.

"Нет. Ни Кремль, ни правительство к этому отношения не имеют, и я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то к этому имел отношения", - сказал Песков.

Россия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, но рассчитывает на развитие сотрудничества с этой страной, в том числе в торгово-экономической сфере, независимо от политических процессов в этой стране, заявил также Песков.

"Господин Гуайдо является спикером парламента. Он не является главой государства. Мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро, который и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле", – сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества".

Таким образом, Песков прокомментировал высказывание Гуайдо, заявившего, что Китай и Россия должны быть заинтересованы в изменении экономической модели в Венесуэле, если они хотят иметь в лице этой страны стабильного партнера.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.

В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.

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