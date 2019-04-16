В Кремле заявили, что в июньском графике Путина пока нет Нормандии
Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
"Пока нет", – сказал он.
Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Россия-Франция-Германия-Украина).
"Президент Франции Эмманюэль Макрон… и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.), скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю – я впервые об этом говорю – на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", – сказал Порошенко
Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.
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