В Кремле заявили, что в июньском графике Путина пока нет Нормандии

Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки"

Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

"Пока нет", – сказал он.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко не исключил, что "на полях" праздничных мероприятий может состояться саммит "нормандской четверки" (Россия-Франция-Германия-Украина).

"Президент Франции Эмманюэль Макрон… и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину (президенту РФ Владимиру Путину – ред.), скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю – я впервые об этом говорю – на праздновании открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", – сказал Порошенко

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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