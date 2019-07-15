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В Москве полиция жестко разогнала участников акции протеста

15 июля, 00:01

Первое время сотрудники полиции не вмешивались в происходящее, однако к вечеру начались жесткие задержания

Фото: AFP

В центре Москвы около здания городского избиркома начались жесткие задержания участников акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в столичную думу и перепроверки их подписей. Граждане и сами кандидаты требовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым и объявили сидячую забастовку. Об этом сообщает "Общая газета".

Как сообщается, участникам акции сообщили, что Валентин Горбунов не сможет приехать на встречу, так как находится на даче. Тогда активисты и кандидаты в Мосгордуму стали скандировать "Мы не уйдем" и объявили бессрочный протест.

Отмечается, что первое время сотрудники полиции не вмешивались в происходящее, однако к вечеру начались жесткие задержания.

По предварительным данным, задержаны не менее 20 человек — такую цифру привел кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин в Twitter. Телеканал "Дождь" сообщил о 23 задержанных, "ОВД-инфо" передает, что в автозак посадили 38 человек. При этом по данным портала, некоторые задержанные получили травмы при задержании.

Любовь Соболь в своем Twitter написала, что медпомощь задержанным так и не оказали и что их везут в ОВД.

Ранее в центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова задержали более 400 человек, среди них много журналистов.

Также в российской столице состоялась серия пикетов в поддержку политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас по сфальсифицированным обвинениям отбывает незаконное наказание в колонии в городе Лабытнанги.

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Тег москва, протесты, задержание, полиция, разгон

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