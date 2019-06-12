Протесты в Москве: ОМОН применил дубинки, задержали более 100 человек (фото и видео)
Участники пришли на акцию в майках с надписью "Свободу Голунову", а также раздавали листовки
В центре Москвы задержали более 100 человек в ходе несанкционированной акции за освобождение политзаключенных.
Поводом для сегодняшней акции стал арест журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Несмотря на то, что Голунова накануне освободили и закрыли уголовное дело по обвинению в распространении наркотиков, акция в его поддержку состоялась, сообщает УНИАН.
Несколько сотен москвичей собрались в центре российской столицы у памятника Грибоедову и организовали несанкционированный марш к главному зданию Министерства внутренних дел РФ. В ходе движения данной колоны около сотни людей были задержаны.
Участники пришли на акцию в майках с надписью "Свободу Голунову", а также раздавали листовки с фамилиями людей, обвиненных в торговле наркотиками, хотя на самом деле они занимались активной общественной деятельностью. В листовках также упоминались граждане Украины, в частности, Владимир Присич.
Кроме того, некоторые участники акции пришли с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченко, крымских татар и военнопленных украинских моряков.
На данный момент полиция продолжает выборочные задержания. ОМОН заблокировал подходы и проезды к зданию МВД РФ (Петровка, 38).
Как сообщают российские СМИ, на марше в поддержку Ивана Голунова задержали оппозиционера Алексея Навального. Задержание оппозиционера подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Также сообщается о том, что бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша.
На улицах Москвы появились поливальные машины, которые поливают водой участников шествия, а также полицейских.
Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.
На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.
Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.
Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.
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