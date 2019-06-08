В Москве продолжаются протесты против задержания журналиста Голунова

Мероприятие в поддержку журналиста началось в пятницу, в нем приняли участие сотни москвичей.

Фото: AFP

Серия одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова рядом со зданием управления МВД по Москве на Петровке в центре города не прекращались всю ночь. Утром участники акции продолжают стоять с плакатами в защиту журналиста, сообщает Радио Свобода.

Источник: tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Мероприятие началось в пятницу. В нем приняли участие сотни москвичей.

Журналист был задержан 6 июня в 14:30 неподалеку от метро "Цветной бульвар" – сообщил адвокат Голунова. По его информации, полицейские сначала якобы обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом в его рюкзаке, а потом, при обыске в квартире, еще сверток, три пакета порошка и весы.











Следователь заявил, что Голунов задержан при покушении на сбыт мефедрона.

Голунов успел сообщить друзьям, что ему подбросили наркотики, а при задержании и в отделении полиции его били.

О самом задержании правоохранительные органы сообщили ночью, спустя 14 часов.

Как сообщает издание, Голунову отказали в требовании провести экспертизу для подтверждения контакта с наркотическими веществами и в просьбе вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои.

По мнению коллег, Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. В последние месяцы ему поступали угрозы.

В пятницу вечером состоится заседание Никулинского районного суда Москвы, на котором Голунову выберут меру пресечения.

Последние расследования Голунова на "Медузе" посвящены незаконному изъятию жилья, переделу рынка похоронных услуг, роскошной недвижимости родственников вице-мэра Москвы.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала. Журналист связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве продолжаются протесты против задержания журналиста Голунова". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"